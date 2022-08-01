30 مصابا في انفجار شاحنة أثناء تدافع المواطنين للحصول على الوقود في «بنت بيه» (صور)

أصيب ثلاثون مواطنا بحروق متفاوتة، اليوم الإثنين، نتيجة انفجار شاحنة وقود بمنطقة الزاوية في بلدية بنت بيه بوادي الحياة، أثناء تدافع الأهالي لتعبئة الوقود منها، حسب مصدر محلي إلى «بوابة الوسط».

وأضاف المصدر أن عددا من المواطنين هرعوا إلى شاحنة الوقود، وقاموا بتعبئة جالونات منها وأثناء التعبئة انفجرت الشاحنة واندلعت بها النيران.

وأكدت الناطقة باسم مركز سبها الطبي، حليمة الماهري، إلى «بوابة الوسط»، وصول 30 مصابا بحروق متفاوتة، إلى المركز فيما يجرى عمل الإسعافات لهم.

اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بيه, 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بيه, 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

آثار الحريق بعد اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بيه, 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

آثار الحريق بعد اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بيه, 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

آثار الحريق بعد اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بيه, 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

آثار الحريق بعد اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بيه, 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

آثار الحريق بعد اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بيه, 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

آثار الحريق بعد اشتعال النيران في شاحنة وقود في بلدية بنت بيه, 1 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)