الكبير: الطبقة السياسية تلعب لعبة الكراسي الموسيقية ولا تريد المغادرة

ليبيا – علق الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير الموالي لتركيا على تصريحات المستشارة الأممية ستيفاني وليامز الأخيرة وتوصيفها للطبقة السياسية في ليبيا بأنهم يلعبون دور الكراسي الموسيقية، معتبرًا أن توصيفها دقيق جدًا، فالطبقة السياسية تلعب لعبة الكراسي الموسيقية ولا تريد أن تغادر وليس لها هم إلا مصلحتها الخاصة، وإلا ما تردت الأوضاع فمن غير المعقول أن الأوضاع تنحدر والطبقة السياسية لا تجد حلولًا؛ لأنها لا تريد المغادرة.

الكبير قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن هذه الطبقة لو كان همها مصلحة البلاد فإنها على الفور تجري انتخابات برلمانية وتسلم الأمانة لشخصيات أخرى، ووليامز الآن ليست مضطرة لمجاملتهم وهي قالت الحقيقة قبل أن تغادر.

ولفت إلى أن الدور الأممي تراجع في إيجاد حل توافقي لليبيا، وطالما أن هناك انقسام دولي وفشل مجلس الأمن في تسمية مبعوث جديد كانت ستيفاني تلعب دور المبعوث الجديد، رغم أن وضعها القانوني وقوتها ليست في مستوى المبعوث الذي يتواصل مع مجلس الأمن، ولكن باعتبارها امريكية وأمريكا تقف خلفها كانت قادرة على ملئ المنصب لحد ما.

كما أشار إلى أنه برحيل وليامز فإن من المستبعد أن ريزدون زنينغا سيكون قادرًا على لعب دور المبعوث؛ لأنه لن يحظى بالدعم الأمريكي، خاصة أنه ليس له تحرك جدي وكان في الصف الثاني خلف وليامز، مضيفًا: “لكن سنرى وهو يجد نفسه الآن في رأس الموقع ربما تتغير شخصيته”.

وأكد على أن الأمم المتحدة قادرة على إيجاد بديل كمستشار للأمين العام، لكن أمريكا يجب أن توافق، ومع ذلك التوافق على مبعوث أممي جديد خلفًا لكوبيتش ما زال صعب المنال.

