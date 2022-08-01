باحث إيطالي: إنهاء الحصار النفطي في ليبيا جنّبها اندلاع احتجاجات جديدة

أوضح الباحث السياسي في المعهد الإيطالي ” ألدو ليجا ” بأن سبب نوبات الغضب التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية تتمثل بالحصار النفطي التي فاقمت من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي،مشيرا بأنها فرضت ضغوطًا إضافية على مركزي القوة المتنافسين.

جاء ذلك في تقرير نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، مستشهدا بتوقعات لخبراء دوليين في الشأن الليبي ، حيث سلط الضوء على نهاية الحصار النفطي الذي دام ثلاثة أشهر في ليبيا، فضلًا عن الاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات في طرابلس ومصراتة.

وفي هذا التقرير أضاف الباحث السياسي بأن الإجراءات الأخيرة المتمثلة بإنهاء الحصار النفطي وفتح الحقول النفطية مع تغيير مجلس إدارة النفط قد خفف على الأقل بعض الغضب المجتمعي وقلل من مخاطر تصعيد الإحتجاجات الجديدة على المدى القصير.