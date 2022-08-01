نشرة الصيد البحري اليوم الإثنين (1 أغسطس 2022)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة اليوم على ساحل درنة وساحل الخليج غدا الثلاثاء.

وفيما يلي نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

•السماء صافية إلى قليلة السحب.

• البحر خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.

• الريح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل الخمس ومصراتة، سرعتها تتراوح بين 5 و15عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 28 و30 درجة مئوية.