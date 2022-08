لوفير: تركيا نشرت أنظمة دفاع جوي في ليبيا لإسقاط الطائرات من دون طيار

ليبيا – أكد تقرير عسكري نشره معهد “لوفير” للشؤون الأمنية في الولايات المتحدة تحقيق الأتراك أقصى قدر من الاستفادة من مسألة تواجد قواتهم في خارج تركيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد، كشف عن استغلال القوات التركية لوقف إطلاق النار في ليبيا في العام 2020 لتطوير ترسانتها الدفاعية المتعلقة بالتقنيات العسكرية الخاصة بمواجهة هجمات الطائرات من دون طيار.

وأضاف التقرير: إن تركيا نشرت في ليبيا أنظمة دفاع جوي ساعدت في إسقاط طائرات صينية من دون طيار. مشيرًا إلى أن الأتراك ذاتهم قاموا بنشر طائراتهم من طراز “بيرقدار” في السماء الليبية بهدف دعم الميليشيات المسلحة الموالية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

