«العكرمي»: نجحنا في التغلب على الظواهر السلبية في سبها

قال آمر الكتيبة الثانية باللواء طارق بن زياد المعزز، العقيد أحمد العكرمي، إن مهمة الكتيبة تأمين مدينة سبها وضواحيها وأغلب مدن وقرى الجنوب، متابعاً:”استطعنا التغلب على حالات الخطف والابتزاز والسرقة والمتاجرة في الهجرة غير الشرعية، ونحاصر عمليات التجارة في المخدرات وتهريب الوقود والتموين والتصدي لضرب البنية التحتية للدولة.

وأضاف آمر الكتيبة الثانية باللواء طارق بن زياد المعزز لـ«تلفزيون المسار»، أن أهداف الخطة الأمنية داخل مدينة سبها تتم بالتنسيق مع آمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية بالجيش الوطني الليبي، المبروك سحبان، وتحت إشراف عمر امراجع آمر لواء طارق بن زياد، الذي حثنا على المحافظة على الأمن وحماية المواطن داخل قرى ومدن الجنوب.

ولفت إلى أن المشاكل التي تواجههم تتمثل في المتاجرة في البشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات وحبوب الهلوسة والوقود”.

وتابع:” منذ تواجدنا داخل الجنوب ونحن نحارب هذه الأفكار التي تحيط بشبابنا ونعمل تحت تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، مؤكدا أن أبرز المخلفات التي يتم ضبطها بشكل يومي، هي حالات الخطف والتي تراجعت بشكل كبير جدا، وحالات الابتزاز والسرقة والمتاجرة في الهجرة من دول أفريقية والمتاجرة في المخدرات وتهريب الوقود والتموين، وضرب البنية التحتية للدولة الليبية وتهريبها خارج حدود البلاد”.

وأكد أن الجنوب ظل لفترة طويلة بدون أمن وبدون تواجد قوي خاصة في مدينة سبها، موضحا أن المعلومات يحصلون عليها من الجهات الأمنية ومن خلال التعاون مع البحث الجنائي والأمن الداخلي.

وأوضح أن الجنوب مجتمع قبلي به الكثير من المكونات الاجتماعية، لكن للأسف عمليات الإجرام والمشاكل تأتي من المقيمين من دول أخرى، فدائما من يتم القبض عليه يتم تسليمه للجهات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العامة.

واستطرد:” نأمل من كل أبناء الجنوب عدم الإصغاء لجماعة الإخوان وأبواق الكذب التي تروج ضد أبناء الوطن ورجال القوات المسلحة، فنحن لا نسعى إلا لتأمين المواطن والحفاظ على تراب الوطن”.