ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية

ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار قرشين، خلال تعاملات اليوم الإثنين، في السوق الرسمية، مسجلا 4.86 دينار، مقارنة بـ4.88 دينار، أمس الأحد.
وصعد سعر اليورو بمقدار قرش واحد، مسجلا 4.96 دينار مقابل 4.95 دينار أمس، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 5.92 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي
واستقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي ليسجلا 1.29 دينار، و1.32 دينار، على الترتيب. ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، في حين انخفض اليوان الصيني إلى 0.71 دينار مقابل 0.72 دينار أمس.
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