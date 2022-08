مودرن ديبلوماسي: وجود باشاآغا والدبيبة بالمشهد السياسي استمرار للفترة الانتقالية

ليبيا- سلط تقرير تحليلي الضوء على تطورات الأزمة السياسية بوجود حكومتي الاستقرار برئاسة فتحي باشاآغا وتصريف الأعمال التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.

التقرير الذي نشره موقع “مودرن ديبلوماسي” الإخباري الدولي وتابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من مضامين صحيفة المرصد، أكد أن وجود باشاآغا والدبيبة في المشهد السياسي يعني بشكل واضح غياب الزعامة الحقيقية للبلاد واستمرار الفترة الانتقالية.

وحذر التقرير من تداعيات بقاء هذا الوضع محليًا وإقليميًا وعالميًا، فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليست المتأثرة الوحيدة به وبتحدياته الاقتصادية بل العالم أجمع، مبينًا أن مرد هذا التأثر هو التناقضات المتزايدة بين الجهات الفاعلة الرئيسية دوليًا.

وإضاف التقرير: إن منبع مشاكل ليبيا بشكل أساسي يتمثل في عدم قدرة جميع المشاركين في العملية السياسية على إنشاء آليات فعالة لنقل السلطة لسلطة تشريعية ورئيس منتخبين قانونيًا، فالساسة فشلوا في التوصل لاتفاق سياسي مفضلين صراعهم مع بعضهم البعض على السلطة على الليبيين.

وتابع التقرير: إن الشعب الليبي ورغم رفضه للفترة الانتقالية الطويلة فشل في توحيد صفوفه بموقف واحد من شأنه التأثير على العملية السياسية في البلاد. مشيرًا إلى أن هذا بات واضحًا من خلال تباين مطالبه في الشرق والغرب بشأن الجهة التي تتولى زمام الأمور فيه وتقوده لإنهاء هذه الفترة.

وأوضح التقرير أن ليبيا ستبقى مؤثرة ومتأثرة بالتوازنات الدولية والتأثيرات الخارجية، لا سيما في ظل الحاجة المتزايدة لتوسيعها إنتاجها النفطي والغازي واستقرارها على الأقل لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة عالميًا بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

ورجح التقرير عدم معالجة الأزمة السياسية في ليبيا عبر الصراع الحل العسكري، مع إمكانية تحرك الجهات الفاعلة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة الآثار الناجمة عن فشل الانتقال السياسي الليبي، إلا أن هذا سيصطدم بالتناقضات الإقليمية.

وشدد التقرير على وجوب عدم السماح لعوامل تعطيل العملية السياسية وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية والتشريعية وهيكل الحكم بالتسبب في الإبقاء على ليبيا في إطار الفترة الانتقالية؛ لأن هذا الأمر يعني زيادة في وتيرة سوء الأوضاع في البلاد.

