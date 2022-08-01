الدرقاش: جويلي ذو خلفية عسكرية ولا يتورع عن سفك دماء ربع سكان العاصمة

رأى مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، لا يتورع عن سفك دماء ربع سكان العاصمة، لأنه ذو خلفية عسكرية، بحسب تعبيره.

وقال الدرقاش في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا شك أن هناك قادة كتائب ثوار يؤيدون باشاغا، لكن لأنهم مدنيون فهم متخوفون من الحرب وما تجره من سفكٍ للدماء”، وفقا لوصفه.

وأضاف “لكن جويلي ذو الخلفية العسكرية لن يتورع عن سفك الدماء فما تعلمه في ثكنات العسكر يعطي الحق للقائد العسكري خسارة ربع جنوده لتنفيذ أوامر قادته دون أي مسؤولية”، على حد قوله.

وتابع “يعني ما عنداش مشكلة يموتوا ربع سكان العاصمة المهم ينفذ أوامر سيده حفتر، ولهذا نعارض العسكر وحكومات العسكر، ببساطة لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة”، بحسب زعمه.