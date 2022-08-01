مركز سبها الطبي: أستقبلنا 51 حالة وكلها خطرة

ناشدت الناطقة باسم مركز سبها الطبي، حليمة الماهري، جميع سيارات الإسعاف والمواطنين بضرورة التوجه بشكل عاجل إلى المركز للمساعدة في نقل جرحى انفجار شاحنة الوقود إلى طرابلس.

وقالت الماهري في تصريحات صحفية: “عدد الحالات التي استقبلها المركز جراء انفجار شاحنة الوقود في منطقة بنت بية فاق الـ51 حالة، وكلها خطرة”.

وأضافت “أطلقنا نداءً لكل سيارات الإسعاف القريبة من المدينة للمساعدة في نقل المصابين إلى خارج المدينة”.

وتابعت “كل الأطباء متواجدين في المركز ولكن عدد الحالات يفوق قدراتهم لنقص في الاختصاصات وقلة العدد، ووفق المعلومات الأولية، فقد عُثر على 7 جثث متفحمة في موقع الانفجار”.