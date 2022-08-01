المشري رئيسا لمجلس الدولة لفترة ثالثة

فاز خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة لفترة ثالثة بعد حصوله على 65 صوتا في الجولة الثانية أمام منافسه العجيلي أبوسديل الذي حصل على 50 صوتا، مقابل 3 أوراق اقتراع بيضاء.

وأدلى 118 عضوا بالمجلس بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة التي جرت بين المشري وأبوسديل، في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس.

وفي جولة الاقتراع الأولى، حصل المشري على 45 صوتا وأبوسديل على 34 صوتا، ونال عبدالسلام الصفراني 29 صوتا، وفتح الله السريري ثمانية أصوات، فيما كانت هناك ورقة واحدة بيضاء.