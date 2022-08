ليبيا – علق عضو مجلس النواب عزالدين قويرب على ما تشهده البلاد من أحداث خلال الفترة الأخيرة.

قويرب قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: إن دعم جهود التهدئة وفي نفس الوقت دعم الشرعية هو جمع بين متناقضين لا يلتقيان في طرابلس.

The post قويرب: دعم جهود التهدئة وفي نفس الوقت دعم الشرعية هو جمع بين متناقضان لا يلتقيان بطرابلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية