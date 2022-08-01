وفيات وإصابات بالعشرات في انفجار صهريج لنقل البنزين كان متجها إلى أوباري

أعلن الهلال الأحمر بأوباري، مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 50 شخصا جراء اشتعال النار في صهريج لنقل الوقود على الطريق بين “بنت بية” و”الزوية” في منطقة أوباري جنوب غرب ليبيا.

وقال الهلال الأحمر أوباري، إن المعلومات الأولية تفيد بمقتل 7 أشخاص، وإصابة 50 شخصا.

وأعلن المركز الطبي في سبها استقبال 50 مصابا جراء انفجار الصهريج، مشيرًا إلى أن الحالات لازالت في تزايد.

وقالت المتحدثة باسم مركز سبها الطبي، إن عدد الحالات التي جرى استقبالها حتى الآن بلغ 50 حالة، موجهة نداء عاجلا بضرورة نقل الحالات إلى المستشفيات التخصصية في طرابلس أو مدن الشمال.

وبحسب روايات الشهود، فإن اندلاع الحريق بالصهريج جاء بعد ساعات من انقلاب شاحنة لنقل الوقود إلى أوباري على الريق بين “بنت بية” و “الزوية”.

ولفت الشهود، إلى أن أهالي المنطقة وفور انقلاب الشاحنة تدافعوا للحصول على “البنزين” المتبقي داخل الصهريج.

وأظهرت صور لتدافع المواطنين على الصهريج، فيما وثّقت صور أخرى الانفجار الكبير الذي حدث بالصهريج.