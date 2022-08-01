تسيير قافلة طبية إلى مركز سبها الطبي تضم أطباء متخصصين في مجال الحروق

العنوان – طرابلس

أعلن وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية للتعامل مع ضحايا انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بيه.

وأضاف الدرسي أن هذه الإجراءات تشمل نقل الحالات الطارئة عبر جسر جوي من مطار سبها إلى مطار معيتيقة الدولي عبر طائرات جهاز الإسعاف الطائر، لعلاج الحالات الطارئة داخل مستشفى جراحة الحروق والتجميل بمدينة طرابلس.

وأوضح وكيل الوزارة أنه من هذه الإجراءات توفير كل احتياجات مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس الذي سيستقبل الحالات الطارئة خلال الساعات القادمة.

وأكد الدرسي انطلاق قافلة طبية من مستشفى بني وليد مع سيارات إسعاف لدعم خدمات الطوارئ بمركز سبها الطبي.

وأشار إلى تجهيز قافلة طبية من مستشفى جراحة الحروق والتجميل إلى مركز سبها الطبية تتضمن أطباء ومتخصصين في مجال الحروق لتقديم الرعاية الطبية للحالات التي سيتم علاجها بمركز سبها الطبي.