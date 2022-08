صوان: لا يمكن المقارنة بين التسوية السياسية الجامعة وبين صفقات تتم تحت الطاولة

ليبيا – اعتبر القيادي بجماعة الإخوان محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي أن الأزمة الليبية معقدة، بالتالي فالتسوية جاءت مركّبة.

صوان قال بحسب المكتب الاعلامي التابع للحزب إنه لا يمكن المقارنة بين التسوية السياسية الجامعة وبين صفقات تتم تحت الطاولة.

وأضاف: “المجتمع الدولي لا يُعول عليه لحل أزماتنا الداخلية”، مشيرًا إلى أن الانتخابات وسيلة وليست غاية.

وأثنى على مواقف أسامة جويلي وسالم جحا والعديد من القيادات العسكرية المتمسكة بالتداول السلمي على السلطة، بحسب قوله.

