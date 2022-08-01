ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

01 August, 2022

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبا المجلس، موسى الكوني و عبد الله اللافي، صباح اليوم الإثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وذلك لبحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية.

وقدم المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة خلال الاجتماع، التعازي لأسر الضحايا، الذين قضوا في حادثة حريق صهريج وقود بمنطقة بنت بية، داعيين الله بالشفاء العاجل للجرحى، كما وجه المجلس رئيس الحكومة، بضرورة الاهتمام بالجرحى ونقلهم للمراكز والمستشفيات المتخصصة.

واستعرض المجلس مع رئيس الحكومة، الإجراءات التي اتخذتها حكومته، في العديد من القطاعات، لاسيما ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في كل المدن.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء، على أهمية استمرار العمل الأمني، وذلك بزيادة تفعيل عمل الأجهزة المختصة، ومتابعتها في أداء دورها المناط بها.