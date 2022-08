الشهيبي: لن ينجح أي حوار طالما الهدف هو تقاسم السلطة فقط

ليبيا – قال رئيس الهيئة العليا القوى لتحالف الوطنية توفيق الشهيبي إن جميع الحوارات السابقة التي قادها المبعوثين من طارق متري وصولًا لسلامة ومن ثم ستيفاني وليامز بنيت على هدف واحد وهو تقاسم السلطة بين الفرقاء.

الشهيبي اعتبر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الجميع تجاهل النقطة الأهم، ألا وهي وضع أساسات للدولة أولًا قبل أي طرح لتقاسم المناصب.

وأشار إلى أنه وباختصار لن ينجح أي حوار طالما الهدف هو تقاسم السلطة فقط.

