باشاغا: سيتم التحقيق في حادث انفجار ناقلة الوقود ببلدية بنت بيّة

أصدر رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، فتحي باشاغا، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إسعاف مصابي حادث انفجار ناقلة الوقود ببلدية بنت بيّة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح تحقيق في الحادث.

وقال باشاغا، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “فُجعنا بحادث انفجار ناقلة الوقود ببلدية بنت بيّة، وأتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا، وأدعو الله السلامة والشفاء للمصابين”.

وأضاف “وسط هذا المصاب الجلل قمنا بإصدار تعليماتنا العاجلة للسيد نائب رئيس الحكومة والسادة وزراء الصحة والداخلية والطيران المدني، بإجراء كافة الإجراءات حيال سرعة إسعاف المصابين ودعم المركز الطبي بسبها وفتح تحقيق في الحادثة”.