حادث بنت بية.. إرسال 3 طائرات إسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى طرابلس

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة إرسال 3 طائرات إسعاف وفريق طبي إلى مستشفى سبها لنقل وعلاج الحالات الحرجة للعاصمة طرابلس والتي أصيبت جراء انفجار صهريج وقود ببلدية بنت بيّة

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي أنه سيتم نقل الحالات الطارئة الناجمة عن حادثة حريق صهريج وقود بنت بيه عبر جسر جوي من مطار سبها إلى مطار معيتيقة الدولي عبر طائرات جهاز الإسعاف الطائر.

وأضاف الدرسي أنه تم إصدار تعليمات بتوفير احتياجات مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس الذي سيستقبل الحالات الطارئة خلال الساعات القادمة.

وأكد الدرسي انطلاق قافلة طبية من مستشفى بني وليد مع سيارات إسعاف لدعم خدمات الطوارئ بمركز سبها الطبي كما ستنطلق قافلة طبية من مستشفى جراحة الحروق والتجميل طرابلس إلى مركز سبها الطبي تضم أطباء ومتخصصين في مجال الحروق لتقديم الرعاية الطبية للحالات.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الانفجار تسبب في وفاة ست أشخاص وإصابة سبعين شخصًا بحروق تتراوح في حدتها بين المتوسطة والحرجة.