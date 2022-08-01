وزارة الصحة: 6 قتلى جراء انفجار صهريج وقود في بنت بية ونعمل حاليا على نقل المصابين إلى طرابلس

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قال، وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بحكومة الوحدة، توفيق الدرسي، إنه سيتم تسيير أربع رحلات عبر جهاز الإسعاف الطائر لنقل الحالات المصابة جراء انفجار صهريج الوقود في بنت بية، من سبها إلى طرابلس.

وأضاف الدرسي، بحسب وزارة الصحة، أن الانفجار تسبب في وفاة 6 أشخاص وإصابة سبعين شخصًا بحروق تتراوح في حدتها بين المتوسطة والحرجة.

وقال الدرسي، أرسلنا قافلة طبية من مستشفى هون لمركز سبها الطبي لدعم الخدمات الطبية المقدّمة للمصابين.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتجهيز 20 سريرا للعناية الفائقة بمستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس لاستقبال الحالات، التي سيتم إحالتها من مركز سبها الطبي.

وقال، “نعمل بالتنسيق مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية لنقل الحالات التي يتعذّر علاجها بالداخل، لتلقي الخدمات العلاجية بالخارج”.

وأضاف، “تم التنسيق مع وزارة الداخلية ومصلحة الطيران المدني لتسهيل إجراءات نقل المصابين، والأمور جميعها تحت السيطرة”.