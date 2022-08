الفرجاني: ويليامز كانت تمثل سياسة بلدها في ليبيا تحت غطاء أممي

ليبيا – قالت الكاتبة والمحللة الليبية عفاف الفرجاني إن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز كانت تمثل سياسة بلدها في ليبيا تحت غطاء أممي.

الفرجاني وفي حديثها لوكالة “سبوتنيك” أوضحت أن ويليامز جاءت من أجل استمرار الأزمة، وأن إحداثها للجنة الـ 75 وما انبثق عنها من حكومة استغلت كل الظروف الراهنة للسيطرة على المشهد والمال الليبي، يعكس ما جاءت وليامز من أجله.

ورأت الكاتبة الليبية أن المستشارة الأممية أفشلت مشروع الانتخابات بدعمها المسار الدستوري، الذي جرى تأجيله في وقت سابق لما بعد الانتخابات، وأن هذا المسار أطال أمد الأزمة وهو السبب الذي جاءت من أجل المستشارة الأممية.

