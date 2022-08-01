صالح يؤكد ضرورة أن تمارس حكومة باشاغا عملها في كامل ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ضرورة أن تمارس حكومة فتحي باشاغا عملها على كامل التراب الليبي خاصةً بعد اعتماد قانون الميزانية من قبل مجلس النواب.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب مع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني اليوم الاثنين بمدينة بنغازي، بحضور عضو مجلس النواب بدر النحيب ونائب رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة ووزير التخطيط والمالية ووزير الشباب ووزير الثروة البحرية ووزير الدولة لشؤون الهجرة ووكيل وزارة الداخلية ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن ثقته في الحكومة برئاسة فتحي باشاغا وقدرتها على تحقيق آمال الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في أقرب الآجال.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن رئيس مجلس النواب يسعى باستمرار لاستقرار القرار الليبي ويدعم الحكومة الليبية التي جاءت بتوافق ليبي دون أي تدخلات خارجية.

وتم خلال اللقاء، مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وآليات عمل الحكومة، والخطوات التي تقوم بها في سبيل توفير كافة الخدمات للمواطن.