ابن قدارة وعون يبحثان آليات زيادة الإنتاج النفطي

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ووزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون بمكتبه بديوان الوزارة. عديد من المواضيع التي تهم قطاع النفط والغاز وآليات المحافظة على الإنتاج وزيادته .

وبحث بن قدارة وعون «سلامة العاملين وتنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير الإكتشافات وإنجاز المشاريع بأقصى سرعة»، وفق مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز. كما بحث رئيس المؤسسة ووزير النفط « تشجيع بعض الشركات للعودة لتطوير القطع الإستكشافية والإكتشافات التي تحصلت عليها وزيادة إنتاج الغاز لتغذية محطات الكهرباء وبرامج التدريب والتطوير».

عون يؤكد دعم وزارة النفط والغاز الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط

وأكد عون دعم وزارة النفط والغاز الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، فيما أكد عون التعاون والتكامل التام مع وزارة النفط والغاز لما فيه صالح البلاد. وهذا هو اللقاء الثاني بينعون وابن قدارة، إذ استعرضا الأسبوع الماضي معدلات الإنتاج والتصدير الحالية منذ رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ في 13 يوليو الجاري، وذلك خلال اجتماع مع وزير النفط والغاز محمد عون، اليوم الإثنين.

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وزار عون مقر مؤسسة النفط، وجرت مناقشة أهم النقاط والأولويات للشركات التابعة للمؤسسة، وسبل دعمها وتطويرها لتحقيق المستهدفات، التي من أبرزها الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية والعمل على زيادتها، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحاصلة في قطاع النفط والغاز على الصعيد العالمي، وفق بيان صادر عن المؤسسة.