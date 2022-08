كرموس: البعثة الأممية لم يكن لها أي دور إيجابي في إنهاء الخلاف السياسي

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن البعثة الأممية لم يكن لها في ليبيا أي دور إيجابي في إنهاء الخلاف السياسي، من خلال رفض أي تقارب يحدث، دون رعايتها والسعي لإيجاد حوارات ونقاشات تطيل أمد الخلاف.

كرموس وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن التقارب الأخير بين مجلسي النواب والدولة الذي أنتج التعديل الدستوري الثاني عشر، تحايلت عليه ستيفاني ويليامز بخلق حوار آخر بشأن القاعدة الدستورية وإعادة النقاش حول المواد الخلافية في مشروع الدستور وأعادت التقارب إلى نقطة الصفر.

