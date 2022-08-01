المستشار صالح لـ”القطراني”: لابد أن تمارس الحكومة عملها على كامل التراب الليبي

التقى نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية، علي فرج القطراني، الإثنين، بمكتبه بمدينة بنغازي، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

اللقاء كان بحضور بدر النحيب عضو مجلس النواب ووزير التخطيط والمالية ووزير الشباب وزير الثروة البحرية ووزير الدولة لشؤون الهجرة ووكيل وزارة الداخلية ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

في مستهل اللقاء، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء برئيس مجلس النواب شاكراً له مواقفه الوطنية الثابتة وسعيه المستمر في استقلالية القرار الليبي ودعمه اللا محدود للحكومة الليبية التي جاءت بتوافق ليبي دون أي تدخلات خارجية.

كما تم خلال اللقاء ، مناقشة أخر مستجدات الأوضاع في البلاد ، وآليات عمل الحكومة ، والخطوات التي تقوم بها في سبيل توفير كافة الخدمات للمواطن.

وأكد المستشار عقيلة صالح ، خلال اللقاء ، دعمه للحكومة برئاسة فتحي باشاغا ، معرباً عن ثقته في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة في اقرب وقت.

وشدد عقيلة صالح، على ضرورة أن تمارس عملها على كامل التراب الليبي خاصةً بعد اعتماد قانون الميزانية من قبل مجلس النواب.