انفجار شاحنة وقود في ليبيا يلتهم 6 ويصيب 50

تسبب انفجار شاحنة لنقل الوقود في بلدة بنت بيه جنوب ليبيا، الإثنين 1 أغسطس 2022، بمقتل ستة أشخاص وإصابة 50 آخرين، بينهم حالات خطرة وفقاً لمصادر متطابقة.

وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن “حصيلة انفجار شاحنة نقل الوقود في بلدة بنت بيه بلغت ستة قتلى وأكثر من 50 جريحاً، بينهم حالات حرجة”.

وتقع بلدة بنت بيه التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة في منتصف الطريق الرابط بين مدينتي أوباري وسبها التي تعد أكبر مدن جنوب ليبيا وتبعد من العاصمة طرابلس نحو 750 كيلومتراً.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تظهر عدداً كبيراً من الأشخاص يتجمعون حول شاحنة نقل وقود منقلبة على الطريق.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما أظهرت صور أخرى لم يتسن التأكد من صحتها انفجار الشاحنة واشتعال النيران في عدد من السيارات المحيطة بها.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أمن سبها أن عدد الضحايا “ربما يتجاوز سبعة قتلى و60 جريحاً”.

وعن تفاصيل الحادثة قال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية، “فجر اليوم انقلبت شاحنة نقل وقود على الطريق الرئيس لبلدة بنت بيه، وعقب انقلابها تجمع العشرات من المدنيين سكان المنطقة حولها، وملأوا غالونات صغيرة منها مباشرة، وبعد مرور نصف ساعة انفجرت الشاحنة وهم متجمعون حولها”.

وتعاني مناطق ومدن جنوب ليبيا من شح الوقود منذ سنوات، إذ تنشط هناك عمليات التهريب، بخاصة تهريب الوقود وعمليات الإتجار بالبشر بعد أكثر من عقد على سقوط نظام معمر القذافي.