الرئاسي يجتمع الحداد وأرحومة لمناقشة مشاكل الوحدات العسكرية

التقى المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود أرحومة، بحضور رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحداد لمناقشة المشاكل التي تواجه عدد من الوحدات والإدارات العسكرية.

شارك في الاجتماع أيضا مدير إدارة الإنتاج العميد المبروك عثمان، ومدير إدارة الأشغال العسكرية العميد فوزي مفتاح.

– اتفاق مبدئي على سحب التحشيدات غرب طرابلس وعدم الانجرار للاقتتال

– «5+5» تعقد اجتماعها المقبل في بنغازي بحضور الحداد والناظوري وقيادات عسكرية

– لنقي يقترح توسيع صلاحيات (5+5): «أيسر الطرق لتوحيد المؤسسة العسكرية»

وناقش المجتمعون عدد من العراقيل والإجراءات التنظيمية، التي تواجه كل الإدارات والوحدات العسكرية وسُبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.