عقيلة صالح يناقش مع الحبري الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد

العنوان – بنغازي

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين، مع المحافظ المكلف علي الحبري الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

وبحث عقيلة صالح خلال اللقاء في مكتب الحبري في مدينة بنغازي سبل حلحلة بعض المختنقات.

وقدم المحافظ المكلف نبذة عن مشروع التوحيد والمعوقات التي تواجه هذا المشروع.

وعرض مستشار المحافظ للشؤون الفنية عرض مرئي بخصوص أعمال لجنة المدفوعات وتحديدًا نظام المدفوعات الوطني ومشروع المقاصة الإلكترونية والـRTGS.

وزار ريئس مجلس النواب إدارة الإصدار وأصولها من خزائن وآلة العد المتطورة والتي تعد الوحيدة من نوعها في البلاد.

و قدم الحبري دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب لحضور حفل الافتتاح الذي سيقام في الفترة المقبلة لمبنى المصرف في مدينة البيضاء والمخصص لقسم الإصدار ووحدة الاستقرار المالي.