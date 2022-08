ليبيا – قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو إن المدينة ما زالت تعاني من أزمة الوقود والغاز الخانقة رغم الوعود التي قطعتها حكومة تصريف الأعمال بشأن تحسين وضع الخدمات المعيشة.

ماتكو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما “الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أكد أنّ السّوق السّوداء هي المصدر الوحيد للتزوّد بالوقود في المنطقة وبأسعار خيالية، بينما لم يأتِ الوقود المدعوم من الدّولة منذ فترة طويلة.

The post عميد بلدية أوباري: نعاني من أزمة وقود وغاز خانقة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية