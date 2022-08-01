القائد الأعلى للجيش يبحث مع مسؤولين عسكريين هذه الموضوعات

التقى المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مساء اليوم الإثنين، المدعي العام العسكري، لواء مسعود أرحومة، ومدير إدارة الإنتاج، عميد المبروك عثمان، ومدير إدارة الأشغال العسكرية، عميد فوزي مفتاح، بحضور رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن القائد الأعلى للجيش، ناقش عددا من العراقيل والإجراءات التنظيمية، التي تواجه كل الإدارات والوحدات العسكرية وسُبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.