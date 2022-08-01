وصول 4 مصابين من حادث بنت بية إلى مستشفى الحروق في طرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عصر اليوم الإثنين، وصول 4 حالات من المصابين جراء انفجار صهريج وقود ببلدية بنت بية إلى مستشفى الحروق والتجميل في طرابلس قادمة من سبها، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستقبل المستشفى الحالات الأربعة على دفعتين، حيث كان في استقبال أولى الحالات القادمة من مدينة سبها نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح؛ للوقوف على احتياجاتهم وتقديم كافة الدعم والمستلزمات الطبية للمصابين. ووصلت ثلاث حالات أخرى في وقت لاحق.

وأصدر أبوجناح تعليماته إلى مستشفى الحروق والتجميل في طرابلس برفع أقصى درجات الجهوزية لاستقبال المصابين، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الإمدادات الطبية لكافة أقسام العناية الفائقة بالمستشفى.

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كما أصدر أبوجناح، تعليمات عاجلة إلى مركز طب الطوارئ والدعم للتنسيق مع المراكز العلاجية المتخصصة في جراحة الحروق في تونس لاستقبال الحالات الحرجة من ضحايا انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية.

استجلاب فريق طبي تونسي متخصص في جراحة الحروق إلى طرابلس

وأصدر أبوجناح أيضًا تعليماته إلى مركز طب الطوارئ والدعم لاستجلاب فريق طبي تونسي متخصص في جراحة الحروق إلى مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، لمساعدة الكوادر الوطنية في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لضحايا الانفجار.

وتوقعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن يصل الفريق الطبي التونسي المتخصص في جراحة الحروق إلى العاصمة طرابلس مساء اليوم أو غدًا صباحًا.

9 وفيات وأكثر من 50 إصابة ضحايا انفجار شاحنة الوقود في بنت بية

وأسفر انفجار شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية، فجر اليوم، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية، بينما أكد مصدر طبي لـ«بوابة الوسط» وفاة حالة تاسعة لشخص يدعى مراد العزومي، متأثرًا بإصابته.

أحد المصابين في حادث بنت بية يتلقى العلاج فور وصوله مستشفى الحروق في طرابلس، الإثنين 1 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)

أحد المصابين في حادث بنت بية يتلقى العلاج فور وصوله مستشفى الحروق في طرابلس، الإثنين 1 أغسطس 2022. (وزارة الصحة)