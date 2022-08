المتحدث باسم الهيئة العامة لشؤون الحج: سندافع عن أنفسنا أمام الاتهامات التي ستوجه إلينا

ليبيا – قال المتحدث باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبد الله العقيلي إن أغلب بعثات الحجيج الليبيين عادت إلى أرض الوطن بسلام عقب أداء فريضة الحج في الأراضي المكرمة.

العقيلي وفي تصريح خاص لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أوضح أن بعض أعضاء من البعثة ما زالوا متواجدين بالأراضي المكرمة لإتمام بعض الإجراءات البسيطة المتعلقة بالوفد، كتسويات مالية مع الفنادق وشركات النقل، والحجاج الليبيين ببيت الله الحرام.

في سياق متصل، أكد المتحدث أنهم تلقّوا خبر تشكيل لجنة من قبل الحكومة للتحقيق مع لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء كأي اتهام مقدم للنائب العام أو للحكومة وستدافع الهيئة في حال تم توجيه اتهامات فيما يتعلق بالقضية.

