ليبيا: نزاع الحكومتين يصل إلى نقل ضحايا انفجار

أسفر انفجار شاحنة وقود في منطقة بنت بية بمدينة أوباري بجنوب ليبيا عن مقتل 7 على الأقل، وإصابة العشرات بحروق متفاوتة، بينما تنازعت الحكومتان المتصارعتان على السلطة على نقل وعلاج المصابين والتحقيق في ملابسات هذه الفاجعة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصادر أمنية أن «سبب الكارثة الإنسانية التي استفاقت عليها مناطق ومحلات بلدية بنت بية وأدت إلى وفاة سبعة وإصابة 50 مصاباً، يرجع إلى نشوب حريق في شاحنة جنحت بجانب الطريق» مشيرة إلى أنه «فور انقلاب الشاحنة على الطريق العام تهافت المواطنين نحو الشاحنة للاستفادة من الوقود المنسكب، رغم التحذيرات فإن الانفجار وقع بعد وقت متأخر وأدى إلى وقوع جروح وسط المواطنين والسيارات القريبة من الصهريج».

وفي غياب إحصائية رسمية موحدة للسلطات المحلية، قالت مصادر أمنية وطبية إن «عدد المصابين ارتفع إلى 130 شخصاً بينما لقي 7 مصرعهم».

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إنه أرسل فريقاً طبياً و3 طائرات من طرابلس لنقل المصابين، بينما أعلن مركز سبها الطبي في بيان مقتضب أن الانفجار حدث بداخل بلدية بنت بية دون أن يكشف الأسباب، ووجه نداءً عاجلاً لنقل الحالات الحرجة إلى طرابلس لعدم قدرته على استيعاب الضحايا.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مصدر محلي في بلدية بنت بية، أن «7 أشخاص لقوا حتفهم خلال قيامهم بتعبئة الوقود من الشاحنة التي توقفت نتيجة لعطل، لافتاً إلى تفحم الجثث جراء النيران.

وأرجع تهافت السكان المحليين على الشاحنة المتوقفة بسبب انعدام الوقود في المنطقة الجنوبية وارتفاع سعره في السوق السوداء.

في المقابل، قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة إنه يتابع عن كثب هذه الفاجعة بسبب انفجار صهريج الوقود، مشيراً إلى تكليف جهاز الإسعاف بتشكيل خلية أزمة والعمل لنقل الحالات إلى المستشفيات الكبرى في أسرع وقت، بالإضافة إلى تكليف وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الحكم المحلي وطاقم طبي من مستشفى الحروق لدعم جهود المنطقة في هذه الأوضاع الاستثنائية.

https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1554016643092811777?s=20&t=kRoCuXwl-tm7aAMEqWmU4g

وطبقاً لما أعلنه عادل جمعة وزير الدولة بحكومة الدبيبة فقد تم إرسال 3 طائرات إسعاف وفريق طبي إلى مستشفى سبها لنقل وعلاج الحالات الحرجة.

وقال فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية إنه أصدر تعليماته لنائبه عن الجنوب ووزراء الصحة والداخلية والطيران المدني بإجراء كافة الإجراءات حيال سرعة إسعاف المصابين ودعم المركز الطبي بسبها وفتح تحقيق في الحادث.

وطبقاً لما أعلنه عثمان عبد الجليل وزير الصحة بحكومة باشاغا فإنها في حالة تنسيق ومتابعة مستمرة لمتابعة الأوضاع؛ لافتاً إلى نقل المصابين إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد للعلاج.

وقال المجلس الرئاسي، الذي قدم التعازي لأهالي الضحايا، إنه كلف الحكومة بتقديم الدعم السريع لهم، كما أرسلت القيادة العامة للجيش الوطني طائرة عسكرية لإجلاء المصابين وكلفت الطب العسكري بالتنسيق لأي مساعدة.

بدوره استغل خالد المشري الذي فاز أمس بولاية خامسة في منصبه كرئيس لمجلس الدولة الحادث وقال إن «هناك حالة عجز تام في النواحي الطبية والحكومات عاجزة تماماً عن أداء مهامها وهو ما يحفزنا للوصول إلى الانتخابات».

وأعيد انتخاب المشري رئيساً للمجلس للمرة الخامسة على التوالي بمجموع 65 صوتاً من أصل 118 صوتواً في جلسة رسمية بالعاصمة طرابلس، بحضور 107 أعضاء، ترشح 4 منهم على منصب الرئيس.

وأجريت جولة حاسمة بين المشري الذي حصل على 45 صوتاً في جولة التصويت الأولى بينما حصل أقرب منافسيه العجيلي بوسديل على 34 صوتاً.

وكان محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة قد أبلغ وكالة الصحافة الفرنسية أن ليبيا تمكنت من العودة بإنتاجها اليومي من النفط إلى مستويات ما قبل «الإغلاق القسري» لعدد من المنشآت النفطية الرئيسية، والذي استمر لنحو ثلاثة أشهر، وأكد أن الإنتاج اليومي من خام النفط بلغ 1.2 مليون برميل»، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

وببلوغ هذه المعدلات، يكون إنتاج النفط قد وصل إلى مستويات ما قبل إعلان «القوة القاهرة»، وفقاً لمؤسسة النفط الليبية.