مجلس الدولة: حادث بنت بية وقع نتيجة الانقسام في ليبيا

أكد مجلس الدولة أن حادث انفجار صهريج وقود في منطقة بنت بية وقع نتيجة الانقسام في البلاد وتعدد الحكومات وعدم قدرة أي منها على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي.

وأوضح مجلس الدولة في بيان له أن هذه المعطيات أدت إلى ضعف الخدمات المقدمة للشعب الليبي وصعوبة وصولها إلى مستحقيها وخاصة في الجنوب وفي أطراف البلاد والدواخل وهوما يؤكد الضرورة الملحة لوجود حكومة واحدة تهتم بالمواطن وتقدم خدماتها له في جميع أرجال ليبيا دون استثناء.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الانفجار تسبب في وفاة ست أشخاص وإصابة سبعين شخصًا بحروق تتراوح في حدتها بين المتوسطة والحرجة.