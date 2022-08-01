لجنة تحقيق ولجنة حصر ولجنة علاج..الزادمة: شكلنا لجان من أجل حادثة بنت بيه

العنوان – سرت

قال نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة شكلت لجنة للتحقيق في أسباب الحادثة في منطقة بنت بيه في أوباري.

وأضاف الزادمة أنه تم كذلك تشكي لجنة لحصر الأضرار المادية وتعويض المتضررين إضافة إلى لجنة لعلاج المصابين في بنغازي وخارج البلاد.

وأشار نائب الرئيس إلى أنه تم نقل عدد 35 حالة إلى بنغازي عبر الطيران وتوزيعهم على المستشفيات العامة والخاصة لتلقي العلاج.

وأفاد أنه تم توجيه الجهات المعنية بتوفير الوقود في فزان وإنهاء بيعه خارج محطات الوقود الرسمية وإنزال أشد العقوبات على المسؤولين عن هذه الأعمال غير القانونية.

أعلن الهلال الأحمر بأوباري، مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 50 شخصا جراء اشتعال النار في صهريج لنقل الوقود على الطريق بين “بنت بية” و”الزوية” في منطقة أوباري جنوب غرب ليبيا.

وقال الهلال الأحمر أوباري، إن المعلومات الأولية تفيد بمقتل 7 أشخاص، وإصابة 50 شخصا.

وأعلن المركز الطبي في سبها استقبال 50 مصابا جراء انفجار الصهريج، مشيرًا إلى أن الحالات لازالت في تزايد.

وقالت المتحدثة باسم مركز سبها الطبي، إن عدد الحالات التي جرى استقبالها حتى الآن بلغ 50 حالة، موجهة نداء عاجلا بضرورة نقل الحالات إلى المستشفيات التخصصية في طرابلس أو مدن الشمال.