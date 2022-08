أغلبها حرجة.. مركز سبها الطبي يستقبل 30 حالة مصابة بحروق إثر اشتعال شاحنة وقود

ليبيا – استقبل قسم الحوادث بمركز سبها الطبي اليوم الإثنين 30 حالة مصابة بحروق من منطقة أوباري.

المركز أوضح بحسب مكتبه الإعلامي أن سبب الإصابات يعود إلى اشتعال نار في شاحنة وقود بنزين.

وأكدت الناطقة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري في تصريح لقناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أن حالات الحروق أغلبها حرجة وسيتم تحويل بعض الحالات إلى طرابلس لتلقي العلاج.

