الرئاسي القائد الأعلى للجيش يبحث العراقيل والإجراءات التنظيمية التي تُواجه الإدارات والوحدات العسكرية

طرابلس 01 أغسطس 2022 (وال)- التقى المجلس الرئاسي “القائد الأعلى للجيش الوطنبي الإثنين، المدعي العام العسكري لواء مسعود أرحومة، ومدير إدارة الإنتاج عميد المبروك عثمان، ومدير إدارة الأشغال العسكرية عميد فوزي مفتاح، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد.

هذا وتم خلال الاجتماع منافشة عدد من العراقيل والإجراءات التنظيمية التي تواجه كل الإدارات والوحدات العسكرية وسُبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية. (وال) ف م/ ر ت

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