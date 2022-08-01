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وزير الصحة: القوات المسلحة نقلت أغلب مصابي تفجير الناقلة من سبها إلى بنغازي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المتحدث باسم الحكومة الليبية ووزير الصحة عثمان عبد الجليل إن حادثة انفجار ناقلة الوقود حدثت بسبب تلامس كهربائي عند قيام أحد المواطنين سحب الوقود بالمضخة.

وأوضح وزير الصحة في تصريح لقناة ليبيا الحدث، ان مركز سبها الطبي استقبل 48 حالة فيم استقبل مستشفى بنت بيه القروي أربعة عشر حالة.

وأكد الوزير الصحة ان الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات العاجلة لنقل المصابين إلى بنغازي في ظل نقص الإمكانيات في المنطقة الجنوبية مشيرا إلى ان القوات المسلحة خصصت طائرة نقل عسكري لنقل الحالات الحرجة من مطار سبها إلى مطار بنينا في بنغازي.

وأضاف  أن 26 سيارة إسعاف جهزت في مطار بنينا من جهاز الإسعاف والطوارئ لنقل الحالات إلى مستشفيات المدينة، مثينا على جهودهم المبذولة.

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قناة ليبيا الحدث

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