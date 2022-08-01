عون وبن قدارة يتفقان على التعاون في تطوير قطاع النفط

التقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد امحمد عون بمكتبه بديوان وزارة النفط والغاز د. فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

تم مناقشة العديد من المواضيع التي تهم قطاع النفط والغاز وآليات المحافظة على الإنتاج وزيادته وسلامة العاملين وتنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير الإكتشافات وإنجاز المشاريع بأقصى سرعة و تشجيع بعض الشركات للعودة لتطوير القطع الإستكشافية والإكتشافات التي تحصلت عليها وزيادة إنتاج الغاز لتغذية محطات الكهرباء وبرامج التدريب والتطوير .

وفي الختام أكد الوزير دعم وزارة النفط والغاز الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، كما أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على التعاون والتكامل التام مع وزارة النفط والغاز لما فيه صالح البلاد.