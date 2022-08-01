عون يبحث مع بن قدارة المحافظة على الإنتاج وزيادته

بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة آليات المحافظة على الإنتاج وزيادته.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة مناقشة العديد من المواضيع التي تهم قطاع النفط والغاز وآليات المحافظة على الإنتاج وزيادته وسلامة العاملين وتنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير الإكتشافات وإنجاز المشاريع بأقصى سرعة وتشجيع بعض الشركات على العودة لتطوير القطع الاستكشافية والاكتشافات التي تحصلت عليها وزيادة إنتاج الغاز لتغذية محطات الكهرباء وبرامج التدريب والتطوير .

وفي الختام اللقاء أكد الوزير دعم وزارة النفط والغاز الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، كما أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على التعاون والتكامل التام مع وزارة النفط والغاز لما فيه صالح البلاد.