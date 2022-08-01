نورلاند يصف انفجار بنت بية بـ«المأساوي» ويدعو لتسهيل تدخل خدمات الطوارئ

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية بالمنطقة الجنوبية جعله يشعر بالحزن، وكذلك فريق السفارة، واصفًا الانفجار بـ«المأساوي».

وأضاف نورلاند، في تدوينة نشرها حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر»، اليوم الإثنين: «نعرب عن تعازينا الصادقة لأسر الضحايا. كما نحث على التعاون الكامل من أجل تسهيل تدخل خدمات الطوارئ».

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وانفجرت شاحنة نقل وقود بالقرب من منطقة الزوية ببلدية بنت بية صباح اليوم، فيما توجه عدد من المواطنين نحو الشاحنة للحصول على البنزين غير المتوافر في المنطقة الجنوبية، مما تسبب في وفاة نحو 9 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين.