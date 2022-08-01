الليبية لحقوق الإنسان تُتابع بقلق حادثة احتراق شاحنة للوقود ببلدية بنت بيه والتي راح ضحيته “7” أشخاص

بنغازي 01 أغسطس 2022 (وال)- ذكر مكتب المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بمدينة سبها اليوم الإثنين، أنه يتابع حادثة حريق الذي اندلع مساء الأحد في شاحنة للوقود ببلدية بنت بيه بالجنوب والتي راح ضحيته “7” أشخاص وإصابة أكثر من “50” آخرين بحروق متفاوتة.

وقالت المنظمة – في بيان عبر صفحتها في فيسبوك – إنها تأسف لما حصل وتحمل حكومة الوحدة الوطنية، والأطراف السياسية والعسكرية المسؤولية فيما حصل.

وتقدمت المنظمة بأحر التعازي والمواساة لأهالي الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مطالبة في الوقت ذاته الجهات المحلية والحكومية والأطقم الطبية تقديم الدعم السريع للضحايا. (وال) إ م

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