مجلس النواب: لابد من تسخير كافة الإمكانيات لعلاج المصابين في انفجار صهريج الوقود

نعى مجلس النواب، في بيان له، ضحايا الحادث الأليم جراء انفجار صهريج وقود بمنطقة بنت بية، والذي راح ضحيته حتى الآن 6 مواطنين وعشرات المصابين.

وأضاف بيان مجلس النواب:” نطالب الحكومة الليبية وكافة الأجهزة المعنية بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لعلاج المصابين نطالب الحكومة الليبية وكافة الأجهزة المعنية بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لعلاج المصابين، في الوقت الذي يعبر فيه مجلس النواب الليبي عن بالغ حزنه بهذا المصاب الجلل.

وشدد البرلمان، في بيانه، على ضرورة تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا وذويهم في انفجار صهريج الوقود.

وتقدم البرلمان، بخالص التعازي والمواساة للشعب الليبي وكافة أسر الضحايا، داعيًا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.