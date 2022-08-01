تكتل فزان النيابي: التهميش وشح الخدمات سبب مباشر وراء حادث انفجار صهريج الوقود

قال تكتل فزان النيابي:” تلقينا بكل أسى وحزن نبأ الفاجعة الكبيرة التي حلت بأهلنا في بلدية بنت بية، بعد انفجار صهريج الوقود الذي أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والمصابين.

وأهاب تكتل فزان النيابي، في بيانه، بكل الجهات المختلفة تقديم كل أشكال الدعم من إسعاف المصابين وجبر الضرر لكل المواطنين.

وطالب البيان، بإبعاد مثل هذه الأحداث المؤسفة عن المزايدات السياسية من كل الأطراف.

وطالب التكتل، النائب العام الصديق الصور، بفتح تحقيق شامل حول هذه الواقعة الأليمة.

وأوضح البيان:” إن ما يتعرض له إقليم فزان من تهميش وشح في الخدمات الأساسية المختلفة كان سببا مباشرا لحدوث هذه الفاجعة”.

وأكد البيان، أن سياسات التهميش والإقصاء قد ولى عهدها، وإن حقوق فزان لابد أن ترجع لأهلها كاملة دون منة من أحد.