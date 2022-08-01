على خلفية حادث صهريج الوقود.. نورلاند يدعو إلى تسهيل تدخل خدمات الطوارئ

دعا سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى التعاون الكامل من أجل تسهيل تدخل خدمات الطوارئ بشأن حادث انفجار صهريج وقود في منطقة بنت بية.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا في تغريدة للسفارة بموقع “تويتر” “شعرنا أنا وفريق السفارة الأمريكية بالحزن عندما علمنا بالانفجار المأساوي الذي وقع في سبها” وأضاف “نعرب عن تعازينا الصادقة لأسر الضحايا كما نحثّ على التعاون الكامل من أجل تسهيل تدخّل خدمات الطوارئ “.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الانفجار تسبب في وفاة ست أشخاص وإصابة سبعين شخصًا بحروق تتراوح في حدتها بين المتوسطة والحرجة.