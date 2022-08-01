المحجوب: وصول المصابين في حريق أوباري منطقة بنت بيّه الى بنغازي

العنوان – بنغازي

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة لقيادة العامة لواء خالد المحجوب اليوم الإثنين وصول المصابين في حريق أوباري منطقة بنت بيّه الى مدينة بنغازي.

وأضاف المحجوب أن المصابين وصلوا في الطائرة العسكرية، مؤكدًا أن القوات المسلحة في الموعد لنقلهم للمستشفيات لعلاجهم.

وذكر مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة لقيادة العامة لواء خالد المحجوب اليوم الإثنين أن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر تعليماته تم نقل المصابين بمنطقة بنت بيه إلى مدينة بنغازي.

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وأضاف المحجوب أن المشير حفتر أمر بإرسال طائرة عسكرية تضامنا مع أهالي ضحايا حريق خزان الوقود بمدينة اوباري لتلقي العلاج عقب نقلهم إلى مدينة بنغازي.

أعلن الهلال الأحمر بأوباري، مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 50 شخصا جراء اشتعال النار في صهريج لنقل الوقود على الطريق بين “بنت بية” و”الزوية” في منطقة أوباري جنوب غرب ليبيا

وقال الهلال الأحمر أوباري، إن المعلومات الأولية تفيد بمقتل 7 أشخاص، وإصابة 50 شخصا.

وأعلن المركز الطبي في سبها استقبال 50 مصابا جراء انفجار الصهريج، مشيرًا إلى أن الحالات لازالت في تزايد.

وقالت المتحدثة باسم مركز سبها الطبي، إن عدد الحالات التي جرى استقبالها حتى الآن بلغ 50 حالة، موجهة نداء عاجلا بضرورة نقل الحالات إلى المستشفيات التخصصية في طرابلس أو مدن الشمال.