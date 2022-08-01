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الدبيبة لـ”القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية”: حكومتي تحفظ الأمن والاستقرار

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة في مكتبه بطرابلس، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا.

وبحث اللقاء أهمية الضغط على جميع الأطراف للخروج بقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن استجابة لإرادة 2.8 مليون ليبي شاركو في التسجل للعملية الانتخابية، بحسب بيان الدبيبة.

وأوضح ، أن الحكومة جاهزة للقيام بدورها في الاستحقاق الانتخابي فور إعلان المفوضية ذلك، وأنها تعمل للمحافظة على الاستقرار الأمني والعسكري اللازم لتهيئة الأوضاع لتحقيق الانتخابات، وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

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