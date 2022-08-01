تكتل فزان النيابي يدعو لإبعاد حادث بنت بية عن المزايدات السياسية

دعا تكتل فزان النيابي كل الجهات لتقديم كل أشكال الدعم لضحايا حادث انفجار صهريج وقود في بلدية بنت بية بالجنوب الليبي.

وأكد تكتل فزان النيابي في بيان له أن الدعم يشمل إسعاف المصابين وجبر الضرر لكل المواطنين وإبعاد مثل هذه الأحداث المؤسفة والمؤلمة عن المزايدات السياسية من كل الأطراف السياسية.

وطالب التكتل النائب العام بفتح تحقيق شامل حول هذه الفاجعة الأليمة مؤكدا أن ما يتعرض له إقليم فزان من تهميش وشح في الخدمات الأساسية المختلفة كانت سببا مباشرا في حدوث هذه الفاجعة نتيجة تجمع عدد من المواطنين حول الصهريج.

وشدد التكتل على أن سياسات التهميش والإقصاء قد ولى عهدها وأن حقوق فزان لابد أن ترجع لأهلها كاملة دون منة من أحد.