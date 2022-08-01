«الهلال الأحمر»: استقبال 37 من مصابي حادث بنت بية في بنغازي و3 منهم في حالة حرجة

أكدت جميعة الهلال الأحمر الليبي استقبال فريق الطوارئ التابع له 37 مصابا من مصابي حادث بنت بية الذي وقع صباح اليوم الإثنين، موضحة أن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان، أن المصابين جرى نقلهم من سبها إلى بنغازي، مضيفة: «لازال أبطالنا يقدمون الواجب الإنساني للمتضررين من الحريق بصهريج الوقود بالجنوب الليبي في منطقة بنت بية».

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نقل مصابين إلى بنغازي بطائرة عسكرية

قبل ذلك، نشرت إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها، لقطات من عملية نقل مصابي الحادث إلى بنغازي عبر طائرة عسكرية، لتلقي العلاج؛ فيما أسفر الحادث عنوفاة 9 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين.

من جانبها، أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا اعتزامها إرسال أدوية إلى مستشفيات سبها وبنت بية للمساعدة في علاج مصابي الحادث، وذلك غدا الثلاثاء.