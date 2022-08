البكوش: رغم مرور 6 أشهر على تعيين باشاآغا إلا أنه لم يستطع إظهار أي قوة عسكرية أو سياسية غرب البلاد

ليبيا – أقر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش بتأثر شعبية رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة جراء الوضع الأمني واتفاقه مع خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) حول تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بحسب زعمه، مستبعدًا في الوفت ذاته أن يكون ذلك قد صب لصالح رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا، على حد قوله.

البكوش وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، سلط الضوء على أن أغلب تصريحات السفراء التي أعقبت الاشتباكات التي انحصرت في تكرار تأكيدهم أن الحل لا يكمن في تغيير حكومات، وإنما في إجراء انتخابات تأتي بحكومة ذات شرعية، وهو ما أكد عليه المبعوث الخاص والسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في سلسلة تغريدات متعددة له الأسبوع الماضي.

ولفت البكوش إلى ما وصفه بـ”اختفاء التعريف بباشاآغا بكونه رئيس الوزراء المكلف والاكتفاء بذكر اسمه فقط في تغريدات السفير الأميركي”، بينما استمرت الإشارة للدبيبة بالتغريدات ذاتها كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، وهو مما يعني أن باشاآغا، فقد الكثير.

وقلل البكوش مما يطرحه مؤيدو باشاآغا عن تزايد شعبيته في المنطقة الغربية، موضحًا: “رغم مرور ما يقرب من ستة أشهر على تعيينه، لم يستطع إظهار أي قوة عسكرية أو سياسية معتبرة له في غرب البلاد، في حين أكدت قيادات مصراتة تحديدًا على أن مدينتهم لن تكون ساحة معركة لأي طرف”.

